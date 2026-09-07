"Фантоми" в Києві та області: понад 7 тисяч порушень за перші шість днів

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У Києві та Київській області спеціальні поліцейські автомобілі "Фантом" за перші шість днів роботи зафіксували 7012 порушень правил дорожнього руху

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, три спецавтомобілі в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, зокрема випадки перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год.

Крім того, екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на заборонений сигнал світлофора, перетнули подвійну суцільну лінію, виїхали на смугу зустрічного руху або створили аварійну ситуацію.

Вигівський зазначив, що повернення "Фантомів" на дороги є одним із заходів для посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та зменшення кількості аварій.

За його словами, МВС опрацьовує можливість збільшення кількості таких автомобілів та їхнього запуску в інших регіонах України. Також відомство планує посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР.

Нагадаємо, в Києві та області з 31 серпня працюють три "фантомні патрулі", оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.