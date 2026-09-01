Перша постанова від "Фантому": на чому попався водій-порушник

Фото: Нацполіція

Система автоматичної фіксації порушень "Фантом" зафіксувала перше порушення. Йдеться про автомобіль Tesla, водій якого перевищив дозволену швидкість у межах міста на 48 км/год

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олексій Білошицький, передає RegioNews .

За його словами, саме ця постанова стала першою, яку опрацювала система автоматичної фіксації порушень.

"Надходять запитання, хто ж все-таки перший був зафіксований "фантомами”. Перша постанова, яка була опрацьована системою автоматичної фіксації на фото. Авто Tesla. Порушення швидкісного режиму у місті на 48 км/год", — написав Білошицький.

Він закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху.

"Керуйте відповідально — і "фантом” залишиться для вас просто автомобілем, який проїхав повз", — зазначив Білошицький.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області з 31 серпня запрацювали три "фантомні патрулі", оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.