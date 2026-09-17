Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок ударів КАБами загинув 64-річний чоловік. Постраждали десятеро людей, зокрема 14-річні хлопець і дівчина 14-річні хлопець і дівчина. Крім того, внаслідок атаки БпЛА травмований 40-річний чоловік.

У Садівській громаді внаслідок атаки дрона постраждав 30-річний чоловік, а в Хутір-Михайлівській через удар безпілотника поранені троє жінок віком від 56 до 78 років.

Крім того, до лікарні звернувся 60-річний чоловік, який отримав травми під час атаки БпЛА 15 вересня в Середино-Будській громаді.

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення.