У Кропивницькому під ворожим ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
В четвер, 17 вересня, російські війська завдали удару по Кропивницькому
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Ціль – обʼєкт критичної інфраструктури. Ситуація відстежується", – йдеться у повідомленні.
Наразі інформації щодо наслідків атаки немає.
Очільник ОВА закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, майже всю ніч 17 вересня Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Внаслідок ударів постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей.
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