Фото: ОВА

У ніч на 17 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область, скерувавши на два райони безпілотники та авіабомбу

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Синельниківському районі окупанти атакували Богинівську і Васильківську громади – там спалахнули пожежі.

Водночас сьогодні на Нікопольщині оголошено День жалоби за п'ятьма людьми, життя яких обірвав ворожий безпілотник. Жертвами атаки на рейсовий автобус стали четверо чоловіків і жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років.

Нагадаємо, вранці 16 вересня російські війська атакували рейсовий автобус на Нікопольщині. Загинули пʼятеро людей, ще семеро – отримали поранення.