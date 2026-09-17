Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 513 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1960 окупантів, один танк, шість бронемашин, 43 артилерійські системи, сім РСЗВ, три засоби ППО, 1439 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 461 одиницю автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.09.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, українські захисники уразили російський Су-24 на аеродромі в Саках та знищили місця пусків БпЛА.