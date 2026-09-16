Бензин в Україні все дорожче: що відбувається з цінниками на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Пальне продовжує дорожчати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 16 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 91,16 гривні за літр (+1,05 гривні);
- бензин А-95 – 87,25 гривні за літр (+1,08 гривні);
- бензин А-92 – 82,51 гривні за літр (+0,84 гривні);
- дизпальне – 97,92 гривні за літр (+0,86 гривні);
- автогаз – 43,91 гривні за літр (+0,25 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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