Ракетно-дроновий удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 16
У ніч на 17 вересня російські війська здійснили чергову комбіновану атаки ракетами й безпілотниками на Київ. Внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, транспортні засоби та залізничну колію.
Кількість постраждалих зросла до 16 людей, серед них двоє дітей – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість травмованих є мешканцями пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового ворожого обстрілу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ.