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10 вересня 2026, 12:19

17 тисяч хасидів уже в Україні: паломники масово прямують до Умані

10 вересня 2026, 12:19
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Фото: з відкритих джерел
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В Україну вже прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів, які прямують до Умані на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, попри загрозу російських обстрілів

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері "Ранок.LIVE", передає RegioNews.

За його словами, основний потік паломників прямує через пункти пропуску, суміжні з Молдовою. Зокрема, через пункт пропуску "Старокозаче", який 9 вересня зазнав атаки РФ.

Тим часом у Вінниці паломників, які прямують до Умані, розвозять із залізничного вокзалу мікроавтобусами з написом "ЗСУ", повідомляють місцеві пабліки.

Паломники прямують до Умані, де відзначатимуть Рош га-Шана.

Довідка: Рош га-Шана – єврейський Новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. Його відзначають протягом двох днів на початку місяця тішрей за єврейським календарем, зазвичай у вересні або на початку жовтня.

Щороку до Умані на Черкащині на Рош га-Шана приїжджають тисячі паломників-хасидів, щоб відвідати могилу рабина Нахмана – засновника брацлавського хасидизму.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня через святкування Рош га-Шана запровадили особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Усе для забезпечення безпеки паломників і місцевих жителів.

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