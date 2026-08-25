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25 серпня 2026, 23:40

РФ б'є по складах супермаркетів: у METRO та Епіцентрі розповіли, чи буде подорожчання

25 серпня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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Російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільші проблеми виникають з товарами, які мають короткий термін придатності. Зокрема, м'ясо, морепродукти, яйця, свіжі овочі та фрукти. У "Фокстрот" називають вразливим товаром великогабаритну та середньогабаритну техніку, зокрема холодильники, пральні машини, пилососи, мультипечі та телевізори.

Річ у тім, що такі товари потребують більш складної логістики та великих складських площ.

"Найбільший вплив логістичних витрат прогнозовано може відчути великогабаритна побутова техніка. За поточними оцінками, закупівельні ціни в цій категорії можуть зрости приблизно на 7 – 11%. Для середньогабаритної техніки – мультипечей, пилососів, грилів, кухонної техніки – потенційне подорожчання через воєнні ризики оцінюється на рівні 4 – 7%", - каже Юрій Поліщук, СЕО "Фокстрот".

В "Епіцентрі" наголошують, що компанія не планує штучно підвищувати вартість товарів лише через наслідки атак. Проте на ціни можуть впливати інші фактори. Наприклад, курс валют, логістика або вартість енергоносіїв.

У METRO також зазначають, що наразі складно назвати одну категорію, яка гарантовано подорожчає найбільше. За словами представників мережі, багато чого буде залежати від ситуації з виробниками та логістикою.

Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники. Також внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.

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