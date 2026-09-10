Російський дрон упав на АЗС у Києві: четверо постраждалих

Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника на територію АЗС постраждали четверо людей

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Четверо постраждалих внаслідок падіння БпЛА на АЗС у столиці", – зазначив він.

Трьох постраждалих медики госпіталізували.

За даними ДСНС, на місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники всі пожежі ліквідували.

Як відомо, раніше повідомлялося, що в четвер, 10 вересня, в Києві зафіксували влучання поблизу торговельно-розважального центру "Республіка Парк".

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, починаючи з 18:00 9 вересня, російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях.