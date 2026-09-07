Київ готує запаси продуктів і води на випадок тривалих відключень: що відомо

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У Києві формують запаси продуктів харчування та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій

Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський, передає RegioNews.

За його словами, Київ уже підготував запаси основних продуктів на осінь і зиму 2026-2027 років. Їх використовуватимуть, якщо через тривалі відключення електроенергії чи інші надзвичайні ситуації людям знадобиться допомога.

Продукти передаватимуть, зокрема, до пунктів незламності, постраждалим від надзвичайних ситуацій та працівникам, які ліквідовують їхні наслідки.

За підтримки благодійних і громадських організацій у столиці зможуть забезпечити гарячим харчуванням до 25 тисяч людей.

Крім того, КМДА планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій.

Куявський зазначив, що продовольча безпека столиці передбачає не лише створення запасів, а й організацію їхнього розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги.

За його словами, ситуація на споживчому ринку Києва залишається контрольованою та прогнозованою. Водночас у столиці продовжують проводити сільськогосподарські продуктові ярмарки в різних районах міста.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику.

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