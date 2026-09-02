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02 вересня 2026, 12:53

На Кіровоградщині після зіткнення згоріли два легковики: постраждали чотири людини

02 вересня 2026, 12:53
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Фото: поліція
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ДТП сталася 1 вересня близько 10:40 на автодорозі М-30 біля Кропивницького

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час повороту 63-річний водій Audi A6 не пропустив автомобіль Nissan Navara, який рухався назустріч.

Внаслідок зіткнення обидві автівки зайнялися, а Nissan перекинувся на дах. Рятувальники загасили автівки.

У ДТП травмувалися четверо людей: обидва водії, а також двоє їхніх пасажирів 41 та 62 років. Усіх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Нагадаємо, вночі 2 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині автомобіль Toyota Camry врізався в дерево. Внаслідок удару загинули дві людини.

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