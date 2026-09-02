Фото: поліція

ДТП сталася 1 вересня близько 10:40 на автодорозі М-30 біля Кропивницького

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час повороту 63-річний водій Audi A6 не пропустив автомобіль Nissan Navara, який рухався назустріч.

Внаслідок зіткнення обидві автівки зайнялися, а Nissan перекинувся на дах. Рятувальники загасили автівки.

У ДТП травмувалися четверо людей: обидва водії, а також двоє їхніх пасажирів 41 та 62 років. Усіх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Нагадаємо, вночі 2 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині автомобіль Toyota Camry врізався в дерево. Внаслідок удару загинули дві людини.