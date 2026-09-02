Атака РФ на Дніпро: рятувальники деблокують тіло загиблого з-під завалів
Вдень 2 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За попередніми даними, щонайменше шестеро людей отримали поранення. Також стало відомо про загиблого чоловіка – його тіло рятувальники деблокують з-під завалів.
Внаслідок атаки пошкоджені продуктові склади торговельної мережі.
Рятувальники працюють на місці та ліквідовують наслідки удару.
Нагадаємо, із самого ранку 2 вересня росіяни атакують Київ та область. У Голосіївському районі зафіксували загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. А в центрі столиці – влучання по будівлі університету, повідомлялося щонайменше про сімох постраждалих.
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