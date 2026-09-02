РФ атакує Київ: у столиці вже семеро постраждалих

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У Києві внаслідок російської атаки постраждали щонайменше семеро людей. П'ятьох із них медики госпіталізували

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі столиці.

Російські ударні безпілотники атакували центральну частину міста, працювала протиповітряна оборона.

Також у Голосіївському районі, за попередніми даними, БпЛА влучив у складську будівлю. На місце направили екстрені служби.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Як відомо, із самого ранку 2 вересня росіяни атакують Київ та область.

У Голосіївському районі зафіксували загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. А в центрі столиці – влучання по будівлі університету, повідомлялося про постраждалих.