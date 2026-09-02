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Інцидент стався ще влітку, 1 липня, у місті Пустомити Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Парковій 13-річна місцева жителька на очах у свідків завдала кількох ударів ногою по тілу та голові 11-річному хлопцю, з яким навчається в одному ліцеї.

Правоохоронці виявили відео з побиттям під час моніторингу соцмереж. Матір хлопця звернулась із заявою у поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у серпні на Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку. Поліцейські відкрили кримінальну справу.