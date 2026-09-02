Ногами по спині та голові: на Львівщині 13-річна дівчина побила 11-річного хлопця
Інцидент стався ще влітку, 1 липня, у місті Пустомити Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Парковій 13-річна місцева жителька на очах у свідків завдала кількох ударів ногою по тілу та голові 11-річному хлопцю, з яким навчається в одному ліцеї.
Правоохоронці виявили відео з побиттям під час моніторингу соцмереж. Матір хлопця звернулась із заявою у поліцію.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у серпні на Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку. Поліцейські відкрили кримінальну справу.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Кіровоградщині після зіткнення згоріли два легковики: постраждали чотири людини
02 вересня 2026, 12:53РФ атакує Київ: у столиці вже семеро постраждалих
02 вересня 2026, 12:33У Запоріжжі 19-річний юнак зірвався з 8-метрового пірсу
02 вересня 2026, 12:27Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, однак можливі затримки через логістику
02 вересня 2026, 12:08У Краматорську чоловік після конфлікту вбив двох знайомих
02 вересня 2026, 11:53Теракт проти російського опозиціонера та стрілянина у Києві: що відомо
02 вересня 2026, 11:47На Львівщині внаслідок ДТП загинув 16-річний хлопець, ще троє підлітків травмовані
02 вересня 2026, 11:45У центрі Києва влучання по будівлі університету: є постраждалі
02 вересня 2026, 11:25Перестрілка між СБУ та ГУР у Києві: поліція перекрила вулицю Шумського, є поранені
02 вересня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше