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28 серпня 2026, 17:15

СБУ викрила рашистів, які причетні до обстрілу Придніпровської ТЕС

28 серпня 2026, 17:15
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Фото: СБУ
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Правоохоронці зібрали доказову базу ще на двох воєнних злочинців. Це окупанти, які причетні до обстрілів об’єктів критичної інфраструктури України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Задокументували злочин двої російських командирів, які причетні до цілеспрямованого обстрілу Придніпровської ТЕС у жовтні 2022 року. Тоді росіяни атакували теплоелектростанцію двома ракетами "Калібр". Відомо, що тією атакою командували:

капітан 1 рангу Олег Князєв – колишній начальник штабу - перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту країни-агресора;
капітан 2 рангу Сергій Романенко – екскомандир фрегата "Адмирал Макаров" 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту рф.

"Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчиненого злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)", - кажуть в СБУ.

Важливо, що така документація злочинів має значення для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.

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