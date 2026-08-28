Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині: четверо постраждалих
Російські війська 28 серпня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Спочатку він поінформував, що внаслідок удару в місті сталося займання, а інформація про постраждалих уточнюється.
Згодом Ганжа повідомив, що дві людини отримали поранення через російську атаку на Павлоград. Інші наслідки обстрілу наразі встановлюються.
Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА додав, що до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Павлоград. Троє у важкому стані.
Нагадаємо, що російські військові 28 серпня повторно атакували торговий центр у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей.