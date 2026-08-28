Після атак РФ на Київщині погіршилася якість повітря: де зафіксували забруднення

Фото: ДСНС

Внаслідок ворожих атак, які тривають уже другу добу, у низці населених пунктів Київської області тимчасово погіршилася якість повітря

Про це повідомила Київська ОВА передає RegioNews.

Помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах. Наразі саме пил є основним забруднювачем повітря у цих населених пунктах.

Такі умови можуть спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей похилого віку та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг атмосферного повітря, перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано.

Моніторинг стану атмосферного повітря триває цілодобово в автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. Під ударом перебували цивільні об'єкти. Пошкодження зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Згодом стало відомо, що загинув чоловік.