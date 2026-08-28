Удар по Харкову: кількість постраждалих у Слобідському районі зросла до п'яти, є загиблий
Російські війська 28 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. На місці влучання виникла пожежа, наслідки атаки ліквідовують екстрені служби
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Спочатку повідомлялося, що інформації про постраждалих не надходило. Згодом кількість потерпілих почала зростати.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще п’ятеро людей постраждали. Медики надають їм необхідну допомогу.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.
Нагадаємо, що російські військові завдали удару по території Сум, попередньо — з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста.
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