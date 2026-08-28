Обіцяв "відмазати" від мобілізації: у Харкові поліція викрила ділка, який прикривався зв'язками в ТЦК

Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, який за 4,5 тисячі доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти уникнути проблем із військовим обліком та мобілізацією

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За попередніми даними, харків’янин запевнив чоловіка, що має вплив на посадових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова.

За гроші він обіцяв посприяти ухваленню рішення про зняття військовозобов’язаного з розшуку через неприбуття за повісткою під час мобілізації.

Свої послуги фігурант оцінив у 4,5 тисячі доларів.

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди та затримали чоловіка в порядкру статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затиманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного "вирішення" питань із мобілізацією. Двоє чоловіків за 6 тисяч доларів обіцяли військовозобов’язаним зняти їх із розшуку та забезпечити відстрочку від призову.