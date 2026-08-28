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28 серпня 2026, 17:45

Обіцяв "відмазати" від мобілізації: у Харкові поліція викрила ділка, який прикривався зв'язками в ТЦК

28 серпня 2026, 17:45
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, який за 4,5 тисячі доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти уникнути проблем із військовим обліком та мобілізацією

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, харків’янин запевнив чоловіка, що має вплив на посадових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова.

За гроші він обіцяв посприяти ухваленню рішення про зняття військовозобов’язаного з розшуку через неприбуття за повісткою під час мобілізації.

Свої послуги фігурант оцінив у 4,5 тисячі доларів.

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди та затримали чоловіка в порядкру статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затиманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного "вирішення" питань із мобілізацією. Двоє чоловіків за 6 тисяч доларів обіцяли військовозобов’язаним зняти їх із розшуку та забезпечити відстрочку від призову.

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поліція Харків мобілізація ТЦК
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