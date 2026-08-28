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28 серпня 2026, 16:59

На Херсонщині заочно повідомили про підозру колаборанту, який залучав дітей до "юнармії"

28 серпня 2026, 16:59
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині 54-річному чоловікові заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, після окупації Каланчака він добровільно почав співпрацювати з російськими загарбниками, а згодом вступив до збройних формувань РФ.

За даними Херсонської обласної прокуратури, у вересні 2023 року чоловік став депутатом незаконно створеного окупантами "совета депутатов Каланчакского муниципального округа первого созыва". Згодом його призначили "заступником голови" цього органу.

Підозрюваний, як зазначають правоохоронці, сприяв утвердженню окупаційного режиму. Зокрема, він організував у Каланчаку осередок російського мілітарного руху "Юнармія", залучаючи українських дітей до російського військово-патріотичного середовища та ідеологічного впливу РФ.

Крім того, чоловік використовував своє становище в незаконному органі влади для тиску на місцевих жителів. Він погрожував тим, хто не підтримував окупаційний режим, демонстрував свою приналежність до окупаційної влади та намагався залякати населення.

У "раді депутатів" чоловік перебував до 25 жовтня 2024 року. Його повноваження "заступника голови" припинили достроково за його особистою заявою.

Після цього підозрюваний продовжив співпрацю з окупантами. Він добровільно уклав контракт на військову службу та вступив до збройних формувань РФ.

За даними слідства, чоловік брав участь у бойових діях проти Сил оборони України разом із представниками незаконних збройних формувань з окупованої частини Луганщини.

За участь у так званій "СВО" його нагородили медаллю від очільника окупаційної адміністрації Херсонської області.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця Росгвардії, причетного до незаконного утримання та катування цивільного чоловіка під час окупації Херсона. Йому заочно повідомили про підозру.

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