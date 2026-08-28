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28 серпня 2026, 12:49

На Кіровоградщині знищили дві 400-кілограмові бойові частини російської ракети

28 серпня 2026, 12:49
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Фото: поліція
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Після чергової масованої повітряної атаки РФ в одному з населених пунктів Кіровоградської області виявили уламки ворожої ракети, бойові частини якої не здетонували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фахівці встановили, що ракета була споряджена двома бойовими частинами масою близько 400 кілограмів кожна.

Вибухотехніки вилучили небезпечні боєприпаси, транспортували їх на спеціальний майданчик подалі від населених пунктів та знищили шляхом контрольованого підриву.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення уламків ракет, БпЛА чи інших підозрілих предметів не наближайтеся до них і негайно телефонуйте за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Харківщині сапери ДСНС знищили дві 500-кілограмові авіабомби ФАБ-500. Вони не здетонували після падіння.

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