Масштабна повінь у Непалі: 56 українців досі не виходять на зв'язок

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Станом на день 28 серпня у списках загиблих та поранених внаслідок повені в Непалі та Тибеті українців немає. Ситуація залишається складною, зв'язок зі зниклими 56 громадянами України встановити не вдалося

Про це інформує "Українська правда" із посиланям на пресслужбу МЗС та місцеві медіа, передає RegioNews.

Відомо, що серед зниклих без зв’язку – дві туристичні групи з 48 та 7 людей, а також одна українка, яка подорожувала у складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають.

Українські дипломати координують пошук громадян із непальськими службами, іноземними дипломатичними представництвами та туроператорами. Консули також підтримують зв’язок із рятувальниками та родичами українців.

Посольство України в КНР підтримує зв’язок із китайськими органами влади. Водночас консульські посадовці посольства України в Індії перебувають безпосередньо в Непалі та проводять зустрічі з місцевими державними органами, іноземними колегами, представниками готелів та організаторами туристичних поїздок.

Ситуація залишається складною через масштаб руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та загрозу повторних зсувів.

За даними поліції Непалу, станом на 28 серпня внаслідок раптової повені, яка почалася в районі Расува, загинули 489 людей.

Ще 2381 людина вважається зниклою безвісти. Серед них – 644 іноземці, переважно громадяни Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії та Канади.

Як відомо, руйнівна повінь сталася 26 серпня у непальському районі Расува через різке підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, яка бере початок у Тибеті.