14:45  28 серпня
На Миколаївщині знайшли "рейсовий мікроавтобус" для ухилянтів
10:45  28 серпня
Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
07:50  28 серпня
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 15:59

На Херсонщині ідентифікували росгвардійця, який катував цивільного у захопленому ІТТ № 1

28 серпня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця Росгвардії, причетного до незаконного утримання та катування цивільного чоловіка під час окупації Херсона. Йому заочно повідомили про підозру

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний — стрілець роти оперативного призначення 143-го полку оперативного призначення 50-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ. Під час окупації міста він був залучений до незаконного утримання цивільних у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання №1.

У червні 2022 року російські військові затримали чоловіка на блокпосту в районі Антонівського мосту. Після перевірки документів його силоміць доставили до захопленого ІТТ та помістили до камери. Протягом п’яти діб потерпілого незаконно утримували та катували.

За матеріалами провадження, підозрюваний щонайменше тричі конвоював чоловіка до службового приміщення. Там разом з іншим російським військовим вони допитували його щодо можливих зв’язків з українськими силовиками та вимагали надати інформацію з мобільного телефону.

Коли відповіді потерпілого не влаштовували окупантів, вони застосовували до нього насильство. За даними слідства, підозрюваний бив чоловіка кулаками в обличчя, ребра та верхні кінцівки. Інший військовослужбовець РФ використовував гумову палицю та електрошокер. Внаслідок катувань потерпілий втрачав свідомість.

У чоловіка діагностували перелом носа та нейросенсорну втрату слуху.

Росгвардійцю інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Херсонській області.

Раніше у межах цього провадження правоохоронці ідентифікували 26 військовослужбовців РФ та пособників держави-агресора, причетних до діяльності захопленого ІТТ №1. Щодо трьох із них суди вже ухвалили обвинувальні вироки — їх засудили до довічного, 12 та 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що військовослужбовцю Збройних сил РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням — його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої під час тимчасової окупації частини Херсонської області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область окупанти катування
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
У Запоріжжі ворог повторно вдарив по торговому центру, є п'ятеро поранених
28 серпня 2026, 16:45
Удар по Сумах з РСЗВ: семеро поранених, пошкоджено склади та автівки
28 серпня 2026, 16:35
Реактивний дрон РФ долетів до Волині з Криму: подолав близько 960 км
28 серпня 2026, 15:59
Мільйонні збитки на ремонті покрівлі: у Києві заступнику ректора медуніверситету повідомили про підозру
28 серпня 2026, 15:46
Військовому РФ повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині
28 серпня 2026, 15:30
"Щоб з піднятими лапками вийшли": у держдумі РФ цинічно закликають бити по українських містах
28 серпня 2026, 15:15
Зіткнення авто та мотоцикла на Рівненщині: двоє неповнолітніх у реанімації
28 серпня 2026, 14:59
На Миколаївщині знайшли "рейсовий мікроавтобус" для ухилянтів
28 серпня 2026, 14:45
Масштабна повінь у Непалі: 56 українців досі не виходять на зв'язок
28 серпня 2026, 14:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »