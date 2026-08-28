На Херсонщині ідентифікували росгвардійця, який катував цивільного у захопленому ІТТ № 1

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця Росгвардії, причетного до незаконного утримання та катування цивільного чоловіка під час окупації Херсона. Йому заочно повідомили про підозру

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрюваний — стрілець роти оперативного призначення 143-го полку оперативного призначення 50-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ. Під час окупації міста він був залучений до незаконного утримання цивільних у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання №1.

У червні 2022 року російські військові затримали чоловіка на блокпосту в районі Антонівського мосту. Після перевірки документів його силоміць доставили до захопленого ІТТ та помістили до камери. Протягом п’яти діб потерпілого незаконно утримували та катували.

За матеріалами провадження, підозрюваний щонайменше тричі конвоював чоловіка до службового приміщення. Там разом з іншим російським військовим вони допитували його щодо можливих зв’язків з українськими силовиками та вимагали надати інформацію з мобільного телефону.

Коли відповіді потерпілого не влаштовували окупантів, вони застосовували до нього насильство. За даними слідства, підозрюваний бив чоловіка кулаками в обличчя, ребра та верхні кінцівки. Інший військовослужбовець РФ використовував гумову палицю та електрошокер. Внаслідок катувань потерпілий втрачав свідомість.

У чоловіка діагностували перелом носа та нейросенсорну втрату слуху.

Росгвардійцю інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Херсонській області.

Раніше у межах цього провадження правоохоронці ідентифікували 26 військовослужбовців РФ та пособників держави-агресора, причетних до діяльності захопленого ІТТ №1. Щодо трьох із них суди вже ухвалили обвинувальні вироки — їх засудили до довічного, 12 та 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що військовослужбовцю Збройних сил РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням — його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої під час тимчасової окупації частини Херсонської області.