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28 серпня 2026, 13:38

Російська атака на Полтавщину: уламок "Шахеда" влучив в авто комунальника

28 серпня 2026, 13:38
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків російського боєприпасу. Внаслідок ворожої атаки уламок "Шахеда" влучив в автомобіль, у якому перебував полтавський комунальник. Чоловік ледь не загинув

Про це повідомили місцеві ЗМІ та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Також, за попередніми даними, постраждала ще одна людина. Наразі обом надають необхідну медичну допомогу.

Дяківнич уточнив, що пошкоджено цивільну споруду та шість автомобілів. Крім того, у прилеглих житлових будинках пошкоджено покрівлі та вибито вікна.

В ОВА закликали мешканців, чиє житло або майно постраждало внаслідок атаки, звертатися до місцевих штабів із ліквідації наслідків.

Повідомити про пошкодження також можна за безкоштовним номером гарячої лінії Полтавської ОВА: 0 800 502 230.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 серпня, російські загарбники атакували Київський район Харкова.

Вдень 27 серпня ворожий дрон влучив у торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Загинув чоловік, пʼятеро людей постраждали.

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