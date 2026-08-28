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28 серпня 2026, 11:44

У чотирьох областях України зафіксували нові знеструмлення: що відомо

28 серпня 2026, 11:44
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 28 серпня нові знеструмлення зафіксували в Одеській, Миколаївській, Харківській та Київській областях

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

В "Укренерго" закликають перенести активне споживання електроенергії на період із 11:00 до 15:00 – у цей час промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Водночас увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

В енергокомпанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію про стан електропостачання радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках місцевих обленерго.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня РФ атакувала Україну 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях.

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