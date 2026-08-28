Росіяни вдарили по ТЦ у Харкові
У пʼятницю, 28 серпня, російські загарбники атакували Київський район Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Попередньо, ворожий удар прийшовся по будівлі торгового центру.
Інформація щодо наслідків атаки та постраждалих з'ясовується.
За інформацією в мережі, в ТЦ виникла пожежа.
Нагадаємо, вдень 27 серпня ворожий дрон влучив у торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Загинув чоловік, пʼятеро людей постраждали.
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