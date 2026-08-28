Військовому РФ повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині

Фото: Офіс Генерального прокурора

Військовослужбовцю Збройних сил РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням — його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої під час тимчасової окупації частини Херсонської області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, 24 березня 2024 року близько 22:00 російський військовий разом зі спільником силоміць затягнули неповнолітню місцеву мешканку на заднє сидіння автомобіля. Потерпілу вивезли на околицю населеного пункту, де військовослужбовці РФ вчинили щодо неї сексуальне насильство.

Згодом підозрюваний разом з іншим російським військовим відвіз дівчину до будинку в цьому ж населеному пункті. Там потерпілу, за даними слідства, повторно зґвалтували.

Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У цьому ж кримінальному провадженні 7 липня 2026 року про підозру повідомили ще одному військовослужбовцю ЗС РФ, якого слідство вважає причетним до злочину.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.