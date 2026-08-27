На Київщині БЕБ викрило підприємства міжнародних перевезень ухиленні від сплати податків

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині викрили два підприємства, які, за даними слідства, не сплачували в повному обсязі податки під час оренди транспортних засобів у фізичних осіб. Загальна сума недоплачених податків перевищила 10 млн грн

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

Йдеться про два підприємства, що займаються міжнародними перевезеннями. Під час виплати фізичним особам коштів за оренду автомобілів вони, за даними слідства, не перераховували до бюджету в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

У результаті кожне підприємство недоплатило понад 5 млн грн, а загальна сума несплачених податків перевищила 10 млн грн.

За результатами досудового розслідування відповідальним особам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків.

Під час розслідування завдані державному бюджету збитки відшкодували у повному обсязі. До бюджету підприємства сплатили понад 10 млн грн.

Нагадаємо, що у Чернігівській області суд розглядав справу, пов'язану із заробітком на OnlyFans. Податкова нарахувала жінці величезні штрафи та податки через нібито отримання доходів з цієї платформи.