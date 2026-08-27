РФ використала на Києві нову балістику

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У ГУР розповіли, що РФ використовує балістику як основний засіб своїх повітряних нападів у війні. При цьому на столиці ворог випробовував нову ракету

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За даними ГУР, під час одного із комбінованих ударів по столиці влітку росіяни вперше застосували оновлені балістичні ракети 9М723-2 (Іскандер-1000).

"Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах", - кажуть в ГУР.

Що відомо про оновлену Іскандер-1000:

Ракетний комплекс: "Бора-М".

Максимальна дальність ураження: до 550 км

Дальність 9М723-1: до 390 км

Двигун: збільшений порівняно з 9М723-1

Пускова установка: збільшена для використання оновленої ракети

Конструкція: основні інші частини ракети залишилися ідентичними до 9М723-1.

Нагадаємо, що у Києві 27 серпня через повітряну тривогу метрополітен змінив схему руху поїздів на "червоній" лінії.

Росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.