На Закарпатті ТЦК мобілізував поліцейського-майора з бронюванням

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У Закарпатській області розглядали справу щодо мобілізації чоловіка. Виявилось, що він був поліцейським

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік працював у Національній поліції інспектором сектору реагування та мав спеціальне звання майора поліції. Зокрема, через догляд за дитиною з інвалідністю він отримав додаткову відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку.

У липні 2024 року ТЦК мобілізували чоловіка. Тоді ж його звільнили з поліції у зв'язку з наказом про призов на військову службу. Цей наказ про звільнення визнали незаконним, тож чоловіка згодом поновили на роботі.

На момент мобілізації чоловік мав бронвання, тому він переконаний, що призов був протиправним.

У результаті суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації на особливий період. Наказ про призов чоловіка скасували.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.