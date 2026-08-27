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27 серпня 2026, 21:35

На Львівщині лікар вимагав "подяку в доларах" за інвалідність

27 серпня 2026, 21:35
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Фото: Нацполіція
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У Львівській області викрили хірурга. Він вимагав хабар за продовження пацієнту інвалідності

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, лікар-хірург вимагав від військовозобов'язаного пацієнта 9 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв вплив на членів експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо прийняття позитивного рішення про продовження йому терміну встановлення третьої групи інвалідності.

Медик переконав пацієнта, що без хабаря йому термін інвалідності не продовжать. Правоохоронці затримали лікаря під час отримання грошей. Тепер медику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Виявилось, він просив 80 тисяч хабаря. За ці гроші він обіцяв "більш м'яку підозру".

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