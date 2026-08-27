Київ під атакою БпЛА: у Шевченківському районі впали уламки

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У Києві зранку 27 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА

Про це інформує RegioNews з посиланням на КМВА.

Відомо, що у Шевченківському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу.

Загроза атаки БпЛА триває. Мешканців Києва закликають негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.

Раніше у столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Згодом, за даними КМВА, У Подільському районі фіксується падіння уламків у дворі житлового будинку.

Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, російські військові 26 серпня атакували населені пункти Херсонської області авіацією, артилерією та безпілотниками. Було відомо про дев’ятьох постраждалих цивільних, серед них – працівник ДСНС