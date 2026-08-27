12:42  27 серпня
На Львівщині перекинулась автівка: постраждала жінка та троє дітей
12:30  27 серпня
На Закарпатті ТЦК мобілізував поліцейського-майора з бронюванням
10:41  27 серпня
Після звільнення Сирський вступив до докторантури НУОУ
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2026, 19:59

На Харківщині врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці

27 серпня 2026, 19:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Великобурлуцькій громаді Харківської області поліцейські під час патрулювання врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Птаха правоохоронці помітили під час патрулювання прифронтової території. Сова потрапила в сітку та не могла самостійно звільнитися.

Поліцейські офіцери громади обережно визволили птаха та оглянули його, щоб перевірити, чи немає видимих травм або переломів.

Переконавшись, що сова не постраждала, не потребує ветеринарної допомоги та перебуває у безпеці, правоохоронці відпустили її у природне середовище.

Нагадаємо, що раніше у Харкові під час ліквідації наслідків обстрілу знайшли двої чаєк. Птахи після атаки ворога потребували допомоги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
рятувальники птах Харківська область
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
У Подільському районі столиці зафіксовано пошкодження житлового будинку
27 серпня 2026, 19:25
У Києві змінено рух поїздів на "червоній" лінії метрополітену
27 серпня 2026, 18:58
На шахті "Межирічанська" на Львівщині сталася смертельна аварія
27 серпня 2026, 18:45
На Дніпропетровщині на хабарі затримали директорку коледжу
27 серпня 2026, 18:33
У Львові проведуть акцію вдячності українським військовим: як приєднатись
27 серпня 2026, 18:20
Український "Гарт" знищив російський танк
27 серпня 2026, 18:10
У Києві чоловік отримав 4 роки тюрми за передачу наркотиків у суді
27 серпня 2026, 17:59
На Київщині склад компанії Рошен знищено внаслідок обстрілів
27 серпня 2026, 17:55
У Кривому Розі поліція затримала торговця небезпечним "товаром"
27 серпня 2026, 17:31
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »