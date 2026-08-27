На Харківщині врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці
У Великобурлуцькій громаді Харківської області поліцейські під час патрулювання врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Птаха правоохоронці помітили під час патрулювання прифронтової території. Сова потрапила в сітку та не могла самостійно звільнитися.
Поліцейські офіцери громади обережно визволили птаха та оглянули його, щоб перевірити, чи немає видимих травм або переломів.
Переконавшись, що сова не постраждала, не потребує ветеринарної допомоги та перебуває у безпеці, правоохоронці відпустили її у природне середовище.
Нагадаємо, що раніше у Харкові під час ліквідації наслідків обстрілу знайшли двої чаєк. Птахи після атаки ворога потребували допомоги.
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