Колапс у київському метро: люди ховаються через загрозу БпЛА

Київ, метро Лісова, 27 серпня. Фото: Київ Оперативний

Через загрозу атаки БпЛА та повітряну тривогу в київському метро утворилося значне скупчення людей

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Мешканці столиці використовують станції підземки як укриття, а також очікують на відбій тривоги, щоб продовжити рух та перебратися на інший берег Києва.

На станціях перебуває велика кількість пасажирів.

Як відомо, в Києві 27 серпня близько 10:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників.

За даними КМВА, в столиці працює протиповітряна оборона. Містян просять перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах Києва