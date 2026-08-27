На Дніпропетровщині через ворожі атаки дронами та артилерією постраждали 8 людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині 27 серпня російські війська майже 40 разів атакували два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені ліцей, коледж, магазини, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Через удар по середмістю Нікополя постраждали шестеро людей. Троє з них перебувають у лікарні, ще троє лікуватимуться амбулаторно.

Ще двоє людей дістали поранень у Покровській громаді. 65-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. 59-річний постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Петропавлівська громади. Там пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських атак 27 серпня загинув цивільний чоловік, ще дев’ятеро людей дістали поранень. Російські військові били по населених пунктах області авіацією, артилерією та безпілотниками різних типів.