Президент поїхав на фронт разом з Драпатим і Хмарою. Призначив Білецького і Прокопенко відповідальними за ситуацію на Донеччині. Міноборони нарешті перезапустило закупівлі зброї, але грошей немає навіть на зарплати військовим

Президент поїхав на фронт разом з Драпатим і Хмарою. Призначив Білецького і Прокопенко відповідальними за ситуацію на Донеччині. Міноборони нарешті перезапустило закупівлі зброї, але грошей немає навіть на зарплати військовим

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент каже про "діру" в 27 млрд доларів, яку, нібито, залишив після себе Федоров. Колишній міністр стверджує, що дефіцит бюджету за його часів був тільки 5 млрд, і звинувачує владу у неефективності, коли можливості нових технологій використовуються тільки на 5 відсотків.

Противники Федорова стверджують, що він шарлатан і популіст, забуваючи, що саме Федоров з 2022 займався розвитком ринку "весільних" дронів. Кажуть, що він нещирий, бо 7 років мовчав, при цьому забувають своє особисте минуле в Партії регіонів, в уряді Януковича, в безхребетному парламенті, і навіть компартії.

До речі, реформатор Ющенко вийшов з команди Кучми, сам Кучма був "красним директором", а Кравчук – функціонером КПРС.

У кожного своє минуле, свої скелети в шафі. Але люди змінюються. Ден Сяопін, великий реформатор Китаю, був колишнім соратником Мао Цзедуна, і крім реформ запамʼятався також репресіями проти інтелігенції і студентів. А ким були раніше наш президент і його найближчі "пʼять – шість" менеджерів і друзів, які отримали тепер підозри НАБУ?.. Тож давайте без ярликів і звинувачень.

Цей пост не на підтримку Федорова, а за те, щоб в країні нарешті зʼявилася справжня дискусія на теми війни і миру, військової реформи, розвитку технологій. Головне ідеї, а не прізвища конкретних людей і їх минуле. Як казав Ден Сяопін – "неважливо якого кольору кішка – чорна вона, чи біла, якщо вона ловить мишей; якщо вона ловить мишей – це гарна кішка".