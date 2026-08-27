У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася масштабна пожежа на підприємстві, постраждала жінка
Російські війська вдень 27 серпня атакували безпілотником один із районів Запоріжжя. Поранення отримала 54-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу
Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки на території одного з підприємств зайнялися складські приміщення.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 тисяч квадратних метрів.
Роботу ДСНС ускладнювали повторні атаки російських військ.
Через загрозу нових ударів рятувальникам доводилося переривати гасіння та переходити до укриттів.
Для ліквідації пожежі також залучали роботизований пожежний комплекс.
Нагадаємо, що у четвер, 27 серпня, російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по території одного з підприємств.
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