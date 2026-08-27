12:42  27 серпня
На Львівщині перекинулась автівка: постраждала жінка та троє дітей
12:30  27 серпня
На Закарпатті ТЦК мобілізував поліцейського-майора з бронюванням
10:41  27 серпня
Після звільнення Сирський вступив до докторантури НУОУ
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2026, 22:12

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася масштабна пожежа на підприємстві, постраждала жінка

27 серпня 2026, 22:12
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська вдень 27 серпня атакували безпілотником один із районів Запоріжжя. Поранення отримала 54-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки на території одного з підприємств зайнялися складські приміщення.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 тисяч квадратних метрів.

Роботу ДСНС ускладнювали повторні атаки російських військ.

Через загрозу нових ударів рятувальникам доводилося переривати гасіння та переходити до укриттів.

Для ліквідації пожежі також залучали роботизований пожежний комплекс.

Нагадаємо, що у четвер, 27 серпня, російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по території одного з підприємств.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа Запоріжжя підприємство Запорізька область
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
ППО знешкодила близько 120 ворожих безпілотників, більшість цілей летіла на Київ
27 серпня 2026, 21:57
РФ використала на Києві нову балістику
27 серпня 2026, 21:55
На Львівщині лікар вимагав "подяку в доларах" за інвалідність
27 серпня 2026, 21:35
На Дніпропетровщині через ворожі атаки дронами та артилерією постраждали 8 людей
27 серпня 2026, 21:34
На Житомирщині хлопець торгував наркотиками прямо на вулиці
27 серпня 2026, 21:10
На Київщині БЕБ викрило підприємства міжнародних перевезень ухиленні від сплати податків
27 серпня 2026, 20:58
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак дронів загинула людина, дев'ятеро поранені
27 серпня 2026, 20:31
На Харківщині врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці
27 серпня 2026, 19:59
У Подільському районі столиці зафіксовано пошкодження житлового будинку
27 серпня 2026, 19:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »