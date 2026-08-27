Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Kangoo, 71-річний житель Дрогобицького району, не впорався з керуванням та виїхав з дороги, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП дістали травми четверо пасажирів авто: шестирічний хлопчик, дівчата 11 і 14 років та 66-річна жінка – всі мешканці Дрогобицького району. Постраждалих доставили до лікарень.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.