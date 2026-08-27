Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення від медиків про те, що вони констатували смерть 11-річного хлопчика надійшло до поліції ввечері 25 серпня. За попередньою інформацією, вона настала внаслідок механічної асфіксії (повішення). Тіло дитини виявила бабуся, з якою він мешкав.

Рішенням суду місце проживання хлопчика було визначено з батьком. Наразі відомо, що батько дитини тривалий час перебуває за кордоном. Мати батьківських прав не позбавлена, проживає за межами Закарпатської області. За наявною інформацією, сім’я не перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази, зокрема мобільний телефон хлопчика. Поліція перевіряє всі можливі версії та причини трагедії – від можливого психологічного тиску та конфліктів до впливу третіх осіб чи небезпечного інтернет-контенту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Тіло дитини направили на судмедекспертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня на Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця. Попередньо, підліток покінчив життя самогубством через повішення.