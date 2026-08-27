Ворог вдарив по Запоріжжю: пошкоджено підприємство, виникла пожежа
У четвер, 27 серпня, російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по території одного з підприємств
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень виробничі приміщення. На об'єкті спалахнула пожежа.
Попередньо, минулося без постраждалих.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, вранці 27 серпня окупанти завдали удару FPV-дроном по селу Григорівка Запорізького району. Загинула місцева жителька.
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