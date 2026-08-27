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27 серпня 2026, 10:17

Ворожий обстріл Одеси: відомо про трьох постраждалих

27 серпня 2026, 10:17
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Фото: ОВА
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Внаслідок комбінованої атаки на Одесу вночі 27 серпня постраждали три людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Це 25-річна жінка та двоє чоловіків 24 та 49 років", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, 27 серпня понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі області.

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджені інфраструктура, один навчальний заклад та багатоповерхівка.

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