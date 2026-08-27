Якими будуть тарифи на газ в опалювальному сезоні 2026–2027

Інновації

З наближенням холодів витрати домогосподарств, що опалюють житло газом, зазвичай суттєво зростають. Водночас до кінця воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення ціни природного газу для побутових споживачів і тарифів на його розподіл

Розповідаємо, скільки коштує кубометр блакитного палива сьогодні та які тарифи діють на його розподіл. Крім того, з’ясуємо, хто має право на пільги та субсидії.

Скільки коштуватиме газ для населення

Близько 98% побутових споживачів в Україні є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Для них продовжує діяти тарифний план "Фіксований" – 7,96 грн за кубометр. Тариф встановлений на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно, тому протягом усього опалювального сезону вартість газу не змінюватиметься. Вартість газопостачання в інших компаній коливається від 7,96 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Крім спожитого палива домогосподарства окремо оплачують послугу доставлення і розподілу газу. Тарифи різняться залежно від компанії та становлять від 0,384 до 2,952 грн за кубометр на місяць з ПДВ. Для розрахунку суми вартість щомісячного обсягу палива, використаного протягом попереднього року, ділять на 12 і множать на тариф відповідного оператора ГРМ.

Коли передавати показники та оплачувати рахунки

Показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця з 1 до 5 числа включно. Це можна зробити під час телефонної розмови з оператором, на сайті ГК "Нафтогаз України" або в застосунку "Куб". Клієнти "Нафтогазу" мають оплачувати спожите паливо до 25 числа наступного місяця. За розподіл газу необхідно розрахуватися до 20 числа поточного місяця. Щоб не пропустити строки, обидва рахунки зручно оплачувати одночасно до 20-го.

За послуги Нафтогаз оплата по особовому рахунку може здійснюватися на сайті або в мобільному застосунку Portmone. Платформа дозволяє перевіряти суму нарахувань, оплачувати рахунки карткою чи електронним гаманцем Google Pay/Apple Pay. На платформі також можна розрахуватися з оператором ГРМ і за кілька кліків оплатити інші комунальні послуги.

Пільги та субсидії на оплату газу

Пільги на оплату комуналки, зокрема газу для опалення житла, мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%;

учасники бойових дій – 75%;

родини загиблих захисників і захисниць, померлих ветеранів – 50%.

Пільга діє в межах встановленої соціальної норми – 4 куб. м на 1 кв. м опалюваної площі за місяць. Обсяги споживання, що її перевищують, оплачуються за звичайним тарифом. Для частини пільговиків (наприклад, багатодітних сімей) право на знижку визначається з урахуванням доходу сім’ї.

Домогосподарства, витрати яких на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, можуть оформити житлову субсидію. Тим, хто раніше її не отримував, варто вже найближчим часом зайнятися цим питанням. Заяви подаються онлайн через Дію або особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Документи також приймають у сервісних центрах ПФУ та ЦНАПах.