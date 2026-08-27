На Запоріжжі через атаку FPV-дрона загинула жінка
Вранці 27 серпня російські окупанти завдали удару FPV-дроном по селу Григорівка Запорізького району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинула 78-річна місцева жителька.
"Росія цинічно тероризує та вбиває мирних мешканців області та вкотре доводить, що вона #RUSSIAISATERRORISTSTATE", – наголосив посадовець.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені семеро людей, зокрема троє дітей.
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