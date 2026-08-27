10:41  27 серпня
Після звільнення Сирський вступив до докторантури НУОУ
09:59  27 серпня
Колапс у київському метро: люди ховаються через загрозу БпЛА
09:57  27 серпня
На Закарпатті бабуся знайшла мертвим 11-річного онука: поліція розслідує обставини трагедії
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2026, 10:28

На Запоріжжі через атаку FPV-дрона загинула жінка

27 серпня 2026, 10:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вранці 27 серпня російські окупанти завдали удару FPV-дроном по селу Григорівка Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки загинула 78-річна місцева жителька.

"Росія цинічно тероризує та вбиває мирних мешканців області та вкотре доводить, що вона #RUSSIAISATERRORISTSTATE", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені семеро людей, зокрема троє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область FPV-дрон війна обстріли загибла
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Якими будуть тарифи на газ в опалювальному сезоні 2026–2027
27 серпня 2026, 11:18
На Прикарпатті 14-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: загинув пасажир
27 серпня 2026, 10:58
Ворожий дрон атакував маршрутку в центрі Херсона: троє поранених
27 серпня 2026, 10:56
Закиди Федорову та скелети в шафі: політичні чвари гальмують технологічний розвиток армії
27 серпня 2026, 10:42
Після звільнення Сирський вступив до докторантури НУОУ
27 серпня 2026, 10:41
Ворожий обстріл Одеси: відомо про трьох постраждалих
27 серпня 2026, 10:17
Колапс у київському метро: люди ховаються через загрозу БпЛА
27 серпня 2026, 09:59
На Закарпатті бабуся знайшла мертвим 11-річного онука: поліція розслідує обставини трагедії
27 серпня 2026, 09:57
Атака РФ на Київ: пошкоджені будинки, гімназія та медзаклад
27 серпня 2026, 09:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »