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29 липня 2026, 11:01

Україна уразила Рязанський НПЗ та військові об'єкти РФ у Криму й на Донбасі

29 липня 2026, 11:01
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Фото: Генштаб
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У ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора

Про це повідомив Генштаб, передає RegioNews.

Зокрема, було уражено Рязанський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для потреб російського військово-промислового комплексу.

Також українські військові уразили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного в тимчасово окупованому Криму. Об’єкт використовувався для технічного обслуговування та забезпечення катерів, залучених до військових завдань окупантів.

Крім того, уражено радіолокаційну станцію противника в районі Почепа Брянської області РФ.

За даними Сил оборони, ще були уражені місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який російські війська використовують для військової логістики.

У Силах оборони наголосили, що й надалі проводитимуть заходи, спрямовані на послаблення можливостей російської армії та припинення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, в ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точного удару розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.

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Донбас Україна РФ війна Крим НПЗ Сили оборони
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