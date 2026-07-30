Ракета влучила у приватний будинок під Кривим Рогом: загинули шестеро людей, серед них дві дівчинки

Фото: Telegram/Перший міський. Кривий Ріг

У селищі Радушне поблизу Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети "Іскандер-М" у приватний будинок загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Ще восьмеро людей отримали поранення

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, ракета, попередньо випущена з території Росії, влучила у будинок, де проживала багатодітна родина. Внаслідок удару загинули дівчатка віком 5 та 12 років, а також четверо дорослих.

Серед поранених – двоє дітей: хлопчики 6 та 15 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Аварійно-рятувальна операція на місці удару триває. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки, за словами Вілкула, кількість жертв може зрости.

"Військовим злочинам російських окупантів не може бути прощення", – наголосив він.

Як відомо, вночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Львів та Вінниччину балістичними ракетами. Також у повітряному просторі були зафіксовна групи ударних безпілотників. Зокрема, у Львові внаслідок російської атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, є постраждалі.