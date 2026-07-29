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29 липня 2026, 08:29

На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море

29 липня 2026, 08:29
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селищі Кароліно-Бугаз Одеської області 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море

Факт інциденту Суспільному підтвердили у Державній прикордонній службі України, передає RegioNews.

Інцидент стався 28 липня близько 17:00.

За попередніми повідомленнями, дитина перебувала на пляжі разом із родичами, коли надувний матрац почало відносити течією від берега.

"Приїхала поліція, сказала, що нічого не може зробити, оскільки це замінована зона, і передала інформацію військовим", – зазначили свідки.

Рятувати дитину нібито поплив її дядько, який теж застряг на глибині, а потім їм обом кинувся на допомогу чоловік на SUP-борді.

Все ж місцевим жителям на власному човні вдалося врятувати дитину.

Нагадаємо, подібний інцидент трапився цьогоріч в червні. Однак закінчився він трагічно.

Як відомо, 19 червня під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка 10-річну дівчинку на надувному колі віднесло у море. Через сильну течію дитину швидко віддалило від берега. 7 липня місцеві жителі виявили тіло дівчинки у воді біля берега в районі міста Південне.

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