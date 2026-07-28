Прикордонники завдали нищівних ударів по окупантах на Сумщині
Оператори безпілотників 5-го прикордонного загону продовжують ефективно нищити сили ворога на Північно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під прицільний вогонь аеророзвідників потрапили ворожі автомобілі, укриття та жива сила окупантів.
"Кожен точний удар позбавляє ворога техніки, мобільності й можливостей для укриття, руйнує його плани та наближає українську перемогу", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, у ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.
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