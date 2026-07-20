Україна укріплює кордон із Білоруссю: прикордонники створюють "кілзону"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські прикордонники посилюють оборону на північному кордоні через загрозу можливого наступу з території Білорусі

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Для стримування потенційної агресії військовослужбовці Державної прикордонної служби облаштовують багаторівневу систему інженерних укріплень.

Зокрема, зводять протитанкові рови, встановлюють кілька ліній загороджень із колючого дроту та бетонні протитанкові загородження, відомі як "зуби дракона".

На окремих ділянках кордону створюють так звану "кілзону" – територію, яку у разі спроби прориву противника можна ефективно контролювати та уражати.

Також прикордонники стежать за активністю з боку Білорусі та контролюють ситуацію на дніпровських островах у прикордонній зоні.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко наголошував, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним. Каже Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися