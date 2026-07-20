11:46  20 липня
У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка
10:21  20 липня
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
09:43  20 липня
Співзасновник Fire Point заінтригував відео запуску невідомої ракети
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 12:39

Україна укріплює кордон із Білоруссю: прикордонники створюють "кілзону"

20 липня 2026, 12:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські прикордонники посилюють оборону на північному кордоні через загрозу можливого наступу з території Білорусі

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Для стримування потенційної агресії військовослужбовці Державної прикордонної служби облаштовують багаторівневу систему інженерних укріплень.

Зокрема, зводять протитанкові рови, встановлюють кілька ліній загороджень із колючого дроту та бетонні протитанкові загородження, відомі як "зуби дракона".

На окремих ділянках кордону створюють так звану "кілзону" – територію, яку у разі спроби прориву противника можна ефективно контролювати та уражати.

Також прикордонники стежать за активністю з боку Білорусі та контролюють ситуацію на дніпровських островах у прикордонній зоні.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко наголошував, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним. Каже Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Білорусь війна ДПСУ кордон погроза наступ
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Черкащині зіткнулись авто та мотоцикл, є постраждалі
20 липня 2026, 15:56
Атака на Очаків: ворожий БпЛА поранив жінку, спалахнула масштабна пожежа
20 липня 2026, 15:46
Ветеранський борщ: на Тернопільщині зібрали захисників та захисниць на гастрономічний фестиваль
20 липня 2026, 15:40
Військовий помер від інфаркту: ТЦК заблокував виплати родині - що вирішив суд
20 липня 2026, 14:50
Мобілізація сина Шуфрича: він потрапив до ТРО, але після відпустки не повернувся – ЗМІ
20 липня 2026, 14:40
Врізався в дерево і загинув: на Хмельниччині сталася смертельна ДТП
20 липня 2026, 14:12
На Донеччині жінка допомагала зливала росіянам адреси українських військових
20 липня 2026, 13:55
У Тернополі через зливу затопило могили військових на Пантеоні Героїв
20 липня 2026, 13:41
На Харківщині 4-річний хлопчик впав у колодязь: дитину госпіталізували
20 липня 2026, 13:19
У Києві водій BMW у стані сп'яніння скоїв ДТП: загинув 17-річний хлопець
20 липня 2026, 12:51
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Павло Казарін
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »